Российские врачи-кардиологи и неврологи рассказали, что нужно делать метеочувствительным людям в период перепадов атмосферного давления.
По словам специалистов, во избежание проблем со здоровьем в такой ситуации необходимо больше отдыхать, пить много воды, а также принимать специальные сердечно-сосудистые препараты,
Ранее специалисты Гидрометцентра РФ заметили, что колебания в Москве ожидаются 16 сентября. Перепады связаны с влиянием на столичные климатические условия циклонов и атмосферных фронтов.
Как писал News.ru, группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.