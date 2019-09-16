https://static.news.ru/photo/1611d8ee-d870-11e9-94a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские врачи-кардиологи и неврологи рассказали, что нужно делать метеочувствительным людям в период перепадов атмосферного давления.

По словам специалистов, во избежание проблем со здоровьем в такой ситуации необходимо больше отдыхать, пить много воды, а также принимать специальные сердечно-сосудистые препараты, передаёт ТАСС.

Ранее специалисты Гидрометцентра РФ заметили, что колебания в Москве ожидаются 16 сентября. Перепады связаны с влиянием на столичные климатические условия циклонов и атмосферных фронтов.

Как писал News.ru, группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.