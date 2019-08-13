https://static.news.ru/photo/f2fe8554-be53-11e9-a464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Врачи рассказали, что безвредными могут быть две столовые ложки мёда в день. Есть их надо в первой половине дня, однако польза сладости значительно преувеличена.

Сочетание же мёда и алкоголя, а также употребление медовухи может, наоборот, вызвать цирроз печени. При употреблении мёда в малом количестве врачи советуют вести активный образ жизни, пишет РИА Новости .

Пользу от мёда можно получить, если съесть его очень много, но всё равно есть его нужно дозированно из-за высокой калорийности. Предпочтение следует отдавать мёду в сотах, что гарантирует качество и натуральность продукта.

Не оправдывает себя рекомендация пить чай с мёдом при простуде, считают врачи, так как при этом сладкий продукт теряет свои свойства. Скорее, это чаепитие является утешением. Противопоказанием для употребления мёда является ожирение.

Опасным для здоровья врачи называют сочетание мёда и алкоголя. Употребление большого количества медовухи способно привести к циррозу печени. Но при употреблении бокала медовухи в месяц вряд ли с человеком что-то случится, говорят диетологи.

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