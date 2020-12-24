Врачи рассказали про нормы потребления воды при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/24f27cd2-45df-11eb-a7c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вода является одним из механизмов, который позволяет организму бороться с болезнью. При этом необходимый для водного баланса объём зависит от наличия у человека хронических заболеваний.

Когда повышается температура, идёт повышенное потоотделение. Поэтому мы должны восстанавливать водный баланс. Но тут точно так же, как и со здоровым человеком — если пациент не имеет хронических заболеваний, то ему достаточно около трёх литров жидкости в сутки, — рассказала в эфире Пятого канала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

При этом она отметила, что необходимо обращать внимание на наличие сопутствующих заболеваний. Так, для пациентов с сахарным диабетом существуют специальные рекомендации по восстановлению водного баланса. Более того, нецелесообразно и даже может быть опасно увеличение количества жидкости тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению анестезиолога-реаниматолога Сергея Саяпина, больным COVID-19 с поражением лёгких также нельзя пить большое количество воды.

Поражение лёгких здесь протекает иначе, в них возникает избыток воды. Поэтому не нужно потреблять избыточное количество воды. Бездумное потребление большого количества воды при коронавирусе может скорее навредить, — отметил Саяпин.

Он подчеркнул, что если лёгкие пациента не поражены, то пить можно сколько угодно.

Как сообщал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о фатальных ошибках при лечении коронавируса на дому. Врач подчеркнул, что протоколы лечения инфекции регулярно обновляются. Однако ошибки продолжаются, приводя порой к непоправимым последствиям.