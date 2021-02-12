Врачи рассказали, почему молодёжь хуже переносит прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aafc5aa2-6ef5-11eb-a851-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодые люди хуже переносят вакцинацию от коронавируса из-за особенностей их иммунной системы. Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Пётр Чумаков.

При вакцинации здоровые молодые люди иногда имеют больше эффектов, чем старики. За счёт того, что у них сильная иммунная система, которая даёт такую бурную реакцию. При вакцинировании это не опасно. Молодые больше температурят. А при самом коронавирусе наоборот, потому что цитаниновый шторм разворачивается по полной, — объяснил URA.RU эксперт.

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что ярко выраженные реакции организма могут быть даже полезны при заболевании COVID-19, потому что воспаления помогают избавляться от вируса.

Реакция может быть более резкой, она нисколько не опасна. Может быть температурка повыше, но держаться долго не будет. Сказать, что молодые существенно тяжелее переносят вакцинацию, тоже нельзя. Может быть, чаще у них будет подниматься температура, ничего страшного, — объяснил медик.

Ранее вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч предупредил, что вакцины от коронавируса могут устареть из-за того, что появляются новые штаммы вируса. Впрочем, добавил он, разработчики обладают инструментом для модернизации таких лекарственных средств.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что массовая вакцинация от коронавируса, а также создание новых медицинских препаратов от инфекции позволят прервать распространение мутаций COVID-19. При этом он указал на важность совершенствования таких лекарств. Эксперт подчеркнул, что существующие препараты «почти наверняка» уберегут от тяжёлого течения инфекции и от осложнений, а также сведут смертность до минимума. Теледоктор также рекомендовал пройти вакцинацию людям из групп риска — пожилым и тем, кто имеет хронические заболевания, писал NEWS.ru.