Врачи рассказали, опасно ли шампанское для больных коронавирусом

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Российские врачи считают, что в новогоднюю ночь людям, выздоравливающим после заражения коронавирусом, лучше воздержаться от спиртного.

Так, врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев не рекомендует прикасаться к шампанскому в первые две недели болезни, поскольку «идёт острый период». По его словам, алкоголь может усугубить проблемы со здоровьем, сообщает РБК.

Может быть ухудшение после восьмого-девятого дня, так называемый цитокиновый шторм, когда свой же иммунитет начинает организм убивать, и многие в связи с этим в эти дни попадают в стационары, хотя вроде бы до этого было лёгкое течение с минимальной симптоматикой, — пояснил нарколог.

Он добавил, что алкоголь станет снижать эффективность препаратов, уменьшающих сгущение крови.

Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф допускает для больного символический глоток шампанского. Однако, только если человек находится на стадии выздоровления и не принимает антибиотиков.

Организм человека должен восстановиться, а не получить новую дозу интоксикации, только символическое пригубливание, больше ничего, — отметил врач.

Похожей позиции придерживается профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его мнению, в новогоднюю ночь бокал шампанского даст позитивный психологический эффект.

Хорошее настроение на Новый год без шампанского вряд ли возможно, а хороший иммунитет, сопротивляемость возможны, если человек себя хорошо ощущает, у него отличное настроение. Вот из этих соображений я рекомендую выпить, при тех условиях, что какого-то излишнего энтузиазма не будет, — подчеркнул профессор.

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