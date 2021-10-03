Врачи рассказали об опасности гриппа на фоне коронавируса

Пульмонолог Татьяна Барашкова рассказала, что опасается смешения гриппа и коронавируса. Она считает, что это грозит серьёзными осложнениями — вплоть до гибели пациента. Об этом сообщает «МИР 24».

Конечно, при наслоении гриппа с коронавирусом осложнения будут очень тяжёлые, очень высок риск летального исхода, — заявила Барашкова.

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница N23» Павел Зубаров сообщил, что у гриппа и COVID-19 похожие симптомы, а заболевшие коронавирусом почти перестали терять обоняние, что ещё больше затрудняет распознавание болезни. Из-за этого важно вовремя проводить ПЦР-тестирование.

Конечно, тут надо всё быстро делать. Потому что обычно анализ занимает не менее 12 часов до получения результата. Здесь мы должны быть вооружены экспресс-тестами как на коронавирус, так и на грипп. И на основании этих результатов, которые мы в течение 15 минут получаем, идёт дальше распределение пациентов, — рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Ковеленов.

В России пока не зафиксировали случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, но учёные такой вариант рассматривают. Уберечь от него может вакцинация. Сложность в том, что между прививками от COVID-19 и гриппа должен пройти месяц.

Ранее основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что потеря обоняния не является основным симптомом заражения коронавирусом. Поэтому при первых признаках недомогания следует сделать ПЦР-тест.