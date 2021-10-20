Врачи рассказали о заразности нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», характеризуется более высокой степенью заразности: один носитель может заразить сразу девять человек. Также у нового подвида быстрее проявляются симптомы, заявляют эксперты, слова которых приводит ТАСС.

Как отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, новый возбудитель на 15% более заразен, нежели штамм «дельта», и один его носитель способен заражать до девяти человек.

Большее количество людей переносят среднетяжёлую, тяжёлую и крайне тяжёлую формы. Очень быстрое развитие симптомов. И дети стали болеть, — уточнил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, доктор медицинских наук Андрей Малявин.

Ранее представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России обнаружена новая разновидность штамма коронавируса «дельта» — AY.4.2. По его словам, в настоящее время выявлены единичные случаи, но есть вероятность широкого распространения этого варианта инфекции.