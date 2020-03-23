https://static.news.ru/photo/a0194d54-6d4b-11ea-ab66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Ying/ XinHua/Global Look Press

Российские специалисты рассказали о возможности протестировать всех желающих на коронавирус. Пока в бесплатном режиме диагностику на заболевание проходят те, кто вернулся из-за границы, и те, кто контактировал с ними.

Людям молодого и среднего возраста, у которых есть симптомы ОРВИ, но нет одышки, высокой температуры советуют самоизолироваться дома и лечиться доступными средствами. Госпитализация всех людей с лёгкими формами вируса невозможна и, скорее всего, нецелесообразна, приводит мнение экспертов «КП — Санкт-Петербург».

Для тех, кто желает провериться на наличие коронавируса, необходимо предоставить возможность платного обследования в коммерческих клиниках. Уже сейчас крупные компании готовят регистрацию своих диагностических тест-систем и, скорее всего, в ближайшее время спрос на платную диагностику будет удовлетворён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постоянное совершенствование тест-систем позволяет определять наличие коронавируса COVID-19 у пациента уже при первой пробе. В связи с этим необходимость повторного исследования отпадает, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.