Врачи рассказали о течении болезни у новорождённых с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f8ce4e24-771c-11ea-99e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Медики выяснили, что коронавирус может передаваться от беременной женщины её ребёнку, однако тяжёлое течение вызываемой им болезни у новорождённых наблюдается крайне редко. Аналитику проводили по данным Детского медицинского центра Шанхая.

Выяснилось, что у трети малышей наблюдались лёгкие клинические проявления коронавируса, у 39% болезнь протекала с симптомами средней тяжести. Кроме того, специалисты выявили и бессимптомные случаи примерно у 4% детей. Тяжело болезнь протекала у 6% заболевших детей — преимущественно у тех маленьких пациентов, у которых уже были сопутствующие заболевания.

Как рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии РУДН Елена Дегтярёва, специфического лечения новой коронавирусной инфекции нет, поэтому наблюдение и лечение идёт по «постоянно тщательно анализируемым медицинским протоколам». При лечении детей применяются индивидуальные дозировки и апробированные схемы введения препаратов.

Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что беременные в настоящее время не находятся в зоне повышенного риска. Однако ответа на вопрос о том, может ли женщина передать вирус плоду, пока нет.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели.

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс тоже заразилась коронавирусом. Девушка написала, что последнюю неделю пролежала в постели с симптомами COVID-19, сейчас она чувствует себя лучше.

26 марта у Бориса Джонсона появились симптомы COVID-19. После этого он сдал анализ на наличие инфекции в организме, результаты оказались положительными. С тех пор он находится в изоляции в резиденции на Даунинг-стрит.