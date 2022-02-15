Врачи рассказали о смертельной опасности «омикрон»-штамма для детей

«Омикрон»-штамм коронавируса может представлять смертельную опасность для детей, заявили опрошенные «Известиями» медики. По словам врачей, у маленьких пациентов чаще встречается так называемый ложный круп — состояние, характерной особенностью которого является отёк гортани и непроходимость дыхательных путей.

По словам главного педиатра ДГКБ № 9 имени Сперанского профессора Андрея Продеуса, слизистые поверхности верхних дыхательных путей могут слишком активно отреагировать на воспалительные процессы. В результате возникают отёк и обструкция — синдром непроходимости респираторного тракта. По его мнению, в 99% случаев причиной этого состояния является острая респираторная инфекция. Специалист также подчеркнул, что при коронавирусной инфекции такой синдром может возникать не реже, как и при другом ОРЗ.

Однако из-за того что омикрон стал инфекцией верхних дыхательных путей, увеличилось и число случаев синдрома крупа у детей, — сказал он.

Ложный круп при новом штамме коронавируса связан в первую очередь с поражением эпителия бронхов и гортани, а также лёгких, почек и печени. Такое мнение высказал научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

Речь об анатомической особенности детской гортани. Она более узкая, чем у взрослых, само пространство более деликатное. При воспалении слизистых складок, которые там формируются, и голосовых связок у детей гораздо легче и быстрее блокируется доступ воздуха, — пояснил он.

В случае появления первых опасных симптомов у ребёнка важно сразу вызвать скорую помощь. Кроме того, медики советуют успокоить ребёнка, так как стресс вызывает ещё больший спазм мышц гортани, что только сильнее затруднит детское дыхание.

Ранее врач Зоя Андреева рекомендовала незамедлительно вызывать скорую, если у новорождённого, инфицированного «омикрон»-штаммом коронавируса, температура тела поднялась до 38–39 градусов. Ещё одним «тревожным звонком» она назвала холодные конечности малыша при высокой температуре.