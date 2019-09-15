https://static.news.ru/photo/4d80e570-d7be-11e9-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Электронные сигареты провоцируют тяжёлые респираторные заболевания, но никто не знает, как именно это происходит. В числе «подозреваемых» — жидкость для вейпинга, рассказали представители центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) в Северной Каролине.

В американском штате пять молодых пациентов находятся в больницах с диагнозом «липоидная пневмония». Редкий недуг связан с накоплением жировых клеток в лёгочных тканях при вдыхании липидсодержащих веществ. Заокеанские медики назвали семь основных признаков наступающих проблем со здоровьем из-за чрезмерного увлечения вейпом, пишет The Sun .

Среди них: одышка, кашель, боли в груди, тошнота, рвота, лихорадка, потеря веса. Именно с такими жалобами обращались к врачам пострадавшие из-за электронных сигарет.

Мы предупреждаем пользователей этих приспособлений об их потенциальной опасности, — предостерегает глава Департамента здоровья Лос-Анджелеса.

В августе 2019 года власти Иллинойса зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты. Ещё несколько десятков граждан США оказались на больничной койке из-за увлечения вейпингом. Причиной вспышки может являться производное от витамина Е вещество.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие употребление электронных сигарет.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство финансов РФ разрабатывает инициативу по взиманию акциза с электронных устройств доставки никотина (вейпов, устройств нагревания табака, электронных сигарет) с 2020 года.