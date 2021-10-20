Врачи рассказали о последствиях дефицита йода в рационе

Существующий в России дефицит потребления йода населением нужно преодолеть законодательно — с помощью инициативы Минздрава о йодировании поваренной соли. Об этом сообщил «Парламентской газете» заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Нехватка микроэлемента приводит к к тяжёлым последствиям, особенно у детей.

Среди них невынашивание беременности у женщин, пороки развития плода, заболевания щитовидной железы. У взрослых людей чаще всего формируются диффузный или узловой зоб и йодиндуцированный тиреотоксикоз. Гипотиреоз развивается крайне редко, только при длительном и очень тяжёлом дефиците йода — менее 20-25 микрограммов в сутки, — рассказала эндокринолог Химкинской областной больницы Валерия Лосева.

Она добавила, что у детей может нарушиться слух, зрительная память и речь, даже понизиться коэффициент умственного развития. На падение IQ влияет даже незначительная нехватка йода.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно просто заменить обычную соль йодированной. Ежедневной нормы соли — 5-7 граммов в день — вполне достаточно для наполнения организма важным микроэлементом. Передозировать риска нет: чтобы это произошло, нужно съедать 100 граммов такой соли в день, — дала рекомендации Лосева.

Ранее о нехватке йода в рационе россиян заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Она посоветовала для восполнения дефицита этого вещества употреблять в пищу рыбу, морепродукты, морскую капусту.