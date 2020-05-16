Врачи рассказали о посинении ногтей при коронавирусе

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Основными предвестниками коронавируса в тяжёлой форме являются кашель, жар и одышка, но часто у заболевших синеют ногти и губы, сообщили главный рентгенолог России Сергей Морозов и телеведущая Елена Малышева.

Под одышкой стоит понимать большую частоту дыханий и чувство нехватки воздуха, пояснили врачи. Температура у больных в тяжёлой форме может подниматься выше 38,5 градусов по Цельсию, рассказали медики в эфире программы «Здоровье».

Первое — температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом, - конкретизировал Морозов.

Также врачи сообщили, что косвенным симптомом протекающего в тяжёлой форме коронавируса является цианоз — посинение кожи и слизистых оболочек. В частности, синеть могут губы и ногти.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирусную инфекцию можно легко спутать с другим заболеванием, в том числе и с ОРВИ, заявил главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников. По словам эксперта, главный симптом COVID-19 — потеря обоняния. Это довольно распространённый симптом, который наблюдается почти при всех респираторных заболеваниях.