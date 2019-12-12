https://static.news.ru/photo/c26682ec-1d4a-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people

Подмосковный Минздрав дал рекомендации людям, которые чувствуют себя измотанными, не занимаясь при этом физическим трудом.

Прежде всего медики напоминают, что усталость — совершенно нормальное состояние после тяжёлого дня или после физнагрузок, а тревожиться стоит, когда чувство бессилия не покидает даже после качественного отдыха, пишет РИАМО.

Если ощущение разбитости не проходит уже никогда, стоит поискать причины такого состояния в тандеме с врачом. Причин хронической усталости может быть много — от неправильного режима дня и нехватки солнца до серьёзных хронических заболеваний и повышенной иммунной нагрузки. Также врач порекомендует сдать анализы на содержание питательных веществ и проверить «щитовидку» и надпочечники.

Тем, кто испытывает хроническую усталость и не занимается при этом истощающим физическим трудом, медики рекомендуют выбивать клин клином — начать заниматься ходьбой, причём делать это в быстром темпе.

Как сообщал NEWS.ru ранее, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева перечислила длинный список заболеваний, которые грозят офисным работникам, и дала советы, как обезопасить себя.