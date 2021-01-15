Врачи рассказали о пользе растяжек для снижения давления

https://static.news.ru/photo/341b514a-57fd-11eb-8f71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schrampf/imageBROKER.com/Global Look Press

Канадские медики выяснили, что растяжка помогает человеку снизить артериальное давление значительно лучше ходьбы.

Известно, что прогулки на свежем воздухе помогают привести в норму артериальное давление, не прибегая к лекарствам. Учёные провели исследование, которое показало, что упражнения на растяжку очень эффективны в борьбе с гипертонией.

В эксперименте приняли участие две группы людей, мужчин и женщин, страдающих от повышенного давления. Первая группа должна была ежедневно в течение часа выполнять упражнения на растяжку. Вторая группа должна была совершать пешие прогулки.

В результате исследование показало, что у людей, которые занимались растяжкой, показатели артериального давления были ниже, чем у людей, которые регулярно ходили пешком. При этом полезный эффект наступал уже при занятиях до 30 минут в день, пишет «ГлавУфа».

Ранее специалисты-диетологи заявили, что употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга. Они отметили, что в горьком шоколаде содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также снижают кровяное давление. При этом лакомство повышает уровень «хорошего» холестерина и понижает уровень «плохого», писал NEWS.ru.