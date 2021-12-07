Врач рассказал о пользе мандаринов

Мандарины, как и другие цитрусовые, укрепляют иммунитет и помогают сбить температуру, поскольку они богаты витамином С, железом, калием и натрием, заявила врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева. Её слова передаёт «ФедералПресс».

Мандарины зимой позволяют восполнить недостаток витаминов в организме. Этот фрукт богат витамином С, содержит витамины А, D, а также железо, натрий, калий. Как и другие цитрусы, мандарины помогают укрепить иммунитет и обладают жаропонижающим эффектом, — заявила Аришева.

По её словам, в мандаринах содержится достаточно большое количество сахара, поэтому их не стоит есть людям с диабетом или пищевой аллергией. Аришева порекомендовала людям с болезнями и расстройствами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) потреблять мандарины с осторожностью. Её коллега, нутрициолог Ксения Пустовая добавила, что не рекомендует мандарины беременным, так как они могут повлиять на плод.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что здоровый человек может съедать в день до полукилограмма мандаринов без последствий для здоровья. По её словам, в мандаринах содержатся витамин PP, витамин C, растительная клетчатка и витамины группы B. При этом врач предупредила, что людям с аллергической реакцией на фрукт нужно быть острожными: переедание может грозить даже анафилактическим шоком.