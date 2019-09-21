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Использование жевательной резинки после каждого приёма пищи поможет сохранить здоровье зубов. При этом нужно выбирать жвачку с минимальным количество сахара и красителей, рассказали врачи.

Профессор Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко пояснил, что жевательная резинка помогает очистить полость рта за счёт слюноотделения. Кроме того происходит и механическая чистка за счёт того, что крупные частички пищи приклеиваются к жвачке, отметил врач.

Жевательную резинку следует использовать после каждого приема пищи в течение 10-15 минут. В целом, при грамотном использовании это полезно, — цитирует Бондаренко РИА Новости .

Врач также добавил, что жвачка поддерживает в тонусе жевательные мышцы, увеличивает кровоток в пародонте и даёт ощущение свежести после приёма пищи.