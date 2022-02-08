Головокружение и усталость могут являться первыми признаками заражения «стелс-омикроном», сообщает британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS). По мнению врачей, если эти симптомы постоянны или интенсивны, следует обратиться к специалисту.

Головокружение и усталость могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, в таком случае необходимо сообщить об этом своему лечащему врачу, так как, возможно, потребуется провести дополнительные исследования, — говорится в сообщении.

Новый подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 ещё более заразен, чем исходная версия. Шанс его передачи от одного человека другому на 10% выше, чем у первоначальной вариации BA.1. К такому выводу пришли учёные из Дании на основании результатов исследования, проводившегося в декабре 2021-го — январе 2022 года.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что разновидность «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 уже обнаружили в 44 регионах России.