Врачи рассказали о неизученных последствиях заражения COVID-19

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У людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, на коже может появляться сыпь различных видов. Врачи пока не знают, что именно в организме вызывает такую реакцию. Об этом в разговоре с журналистами сообщила дерматолог-венеролог Зоя Константинова.

По словам доктора, сыпь при коронавирусе может быть коревидная, папулезная и пятничная. Причины такой реакции не изучены. Также учёные пока не знают, сам вирус является причиной возникновения сыпи или же дело в терапии, которую применяют при лечении коронавируса.

Как сказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, последствия заражения COVID-19 могут отражаться на любом из участков организма. По его словам, коронавирус проявляет у человека каждый недуг, к которому имеется предрасположенность.

Практически на всех клетках организма есть рецепторы, через которые инфекция воздействует на эти клетки. Так как атаке подвержен весь организм, симптоматика может быть самая разная, — цитирует иммунолога портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, пожилых и полных людей американские учёные признали сверхраспространителями коронавируса. Они сделали такие выводы на основе исследования частиц выдыхаемого воздуха.

Как выяснили специалисты, наибольшее количество респираторных капель выделяли люди в возрасте и те, у кого высокий индекс массы тела (ИМТ).