https://static.news.ru/photo/1870aa1c-2531-11ea-a932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Врачи рассказали, что один бокал шампанского в новогоднюю ночь не повредит здоровью, но от крепкого спиртного лучше отказаться. Безопасной дозы алкоголя не существует.

Как правило, люди не ограничиваются одним бокалом и позволяют себе выпить больше. Но при этом каждый человек должен знать, есть ли у него индивидуальная непереносимость алкоголя, пишет РИА Новости. Известно, что чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит своему здоровью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты в преддверии Нового года подготовили рекомендации, с какими закусками можно, а с какими нельзя сочетать игристые вина. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не стоит употреблять вместе с шампанским квашеную капусту, грибы, острые и маринованные продукты, селёдку под шубой, холодец или свиную рульку с капустой.