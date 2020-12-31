Врачи рассказали, кто может набрать до десяти килограммов в праздники

https://static.news.ru/photo/5fafcfdc-4cb5-11eb-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Люди, предрасположенные к полноте, рискуют набрать за праздничные дни от семи до десяти лишних килограммов. В случае если они не будут следить за своим питанием в выходные.

Новогодними застольями рекомендуется не увлекаться больше двух-трёх дней.

Конечно, набор веса за период новогодних праздников с 31 декабря по 9–10 января — процесс довольно индивидуальный. Многое зависит от того, сколько изначально человек весил и какой у него обмен веществ, — уточнила в интервью РИА Новости московский диетолог Инна Пичугина.

Рекомендации по здоровому питанию полезно соблюдать и людям с нормальным весом и обменом веществ. Если есть всё подряд, то можно заработать проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами. Важно всё употреблять в меру, предупреждает эксперт.

«Если вы захотите съесть булочку или кусочек торта, то это не должно быть всё сразу, системно и большими кусками. Вы будете чувствовать в желудке тяжесть, дискомфорт и метеоризм», — добавила медик.

А терапевт Елена Тихомирова рассказала, что при бесконтрольном поедании пищи человек может набирать 200–300 граммов в день одного только чистого жира. Поэтому медик советует устроить от силы пару дней веселья, а после брать себя в руки.

К сожалению, после таких «беззаботных» дней очень долго приходится восстанавливаться. Особенно это касается людей, которые имеют предрасположенность к ожирению, — уточнила специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новогодний стол россияне всегда ждут с нетерпением. Ведь именно 31 декабря многие дают волю желудку, даже те, кто весь год просидел на жёстких диетах.