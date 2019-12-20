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Медики рассказали, кому лучше избегать употребления шампанского. По мнению заведующего одного из отделов Московского клинического научного центра Дмитрия Бордина, особенно опасным этот напиток может стать для страдающих патологиями поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта.

В целом слабоалкогольные газированные напитки стимулируют кислотную продукцию и могут вызывать неприятные ощущения. Есть заболевания, при которых не стоит пить шампанское вовсе. Например, при рефлюксной болезни, при функциональной диспепсии, — заявил он в интервью «Ридусу».

По его словам, то же самое касается и традиционных для новогодней ночи икры и мандаринов. Их употребление может спровоцировать изжогу, приступ желчнокаменной болезни и панкреатита. По его словам, чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать умеренность в еде и не объедаться.

В новогоднюю ночь лучше уделить внимание близким и родным, а не переесть, а потом получить обострение хронического заболевания и провести ночь в скорой помощи и последующие дни в больнице, — резюмировал он.

Ранее диетологи рассказали, кому нужно отказаться от употребления сливочного масла. Как сообщила врач Елена Соломатина, ограничить его в рационе стоит прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, писал NEWS.ru.