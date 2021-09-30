Врачи рассказали, кому нельзя пить кофе

Многим жителям мегаполисов сложно представить свой день хотя бы без одной чашки кофе, однако перебарщивать с этим напитком не стоит. Так, он противопоказан тем, у кого есть повышенное давление, заболевания нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Об этом «360» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Если в данный момент артериальное давление повышено, то стоит отказаться от кофе, поскольку не нужно тонизировать организм. Также кофе не рекомендовано тем, у кого есть заболевания со стороны нервной системы, например, повышенная возбудимость, — отметила специалист.

По её словам, кофе противопоказано тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, связанные с повышенной кислотностью.

В свою очередь врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что натощак выпивать кофе никому нельзя, так как это может нарушить процесс переваривания пищи и вызвать болевые ощущения.

Кофе также не рекомендуют детям и беременным. Его стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии, — подчеркнула диетолог.

Русакова считает, что необязательно постоянно пить кофе, чтобы взбодриться. Для этого можно сделать напитки из какао или цикория.

Ранее врач-диетолог, специалист по терапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что самый простой способ сократить потребление бодрящего напитка — нормализовать режим сна и отдыха. Кроме того, можно использовать продукты, стимулирующие нервную систему более мягко: приправы, эфирные масла, цитрусовые.