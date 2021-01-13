Врачи рассказали, кому нельзя купаться на Крещение

https://static.news.ru/photo/27f3aaee-562b-11eb-8ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Окунание в купель в праздник Крещения может быть опасно для некоторых людей, сообщили врачи-терапевты.

По словам гендиректора одного из московских центров, врача-терапевта Людмилы Лапы, купания категорически противопоказаны людям, перенёсшим инфаркт и инсульт, а также тем, у кого компрометированы сосуды, так как это часто осложняется атеросклерозом, когда проходимость сосудов составляет меньше 20%.

Этим людям купание опасно, — подчеркнула она.

Лапа добавила, что отказаться от окунания нужно и тем, кто наблюдает у себя симптомы простудных заболеваний.

В свою очередь главврач столичного медцентра Евгений Тимаков отметил, что с осторожностью подходить к вопросу купания необходимо тем, у кого есть хронические заболевания, так как во время погружения могут возникнуть резкие спазмы сосудов, грозящие головокружением и перепадами давления.

Желательно не ходить одному, особенно это касается людей, которые в возрасте, у которых проблемы с давлением, с сердечно-сосудистой системой, — отметил он.

Тимаков добавил, что важно посещать централизованные места, в которых дежурит скорая помощь, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о смертельной опасности, которая грозит любителям купания в проруби.