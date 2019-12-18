Москвичи и гости столицы старше 18 лет смогут заняться зимним плаванием — для всех желающих специально оборудовали места для моржевания. Всего в Москве 63 такие точки, а 18 декабря открыли ещё четыре. Отныне моржи будут концентрироваться в Воронцовском парке, а также в парке «Кузьминки», в «Северном Тушино» и парке «Фили». NEWS.ru выяснил, что прикоснуться к такому замечательному времяпровождению смогут далеко не все — медики назвали целый ряд противопоказаний и предостерегли от спонтанных заплывов в ледяной воде.

Считается, что моржевание улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, ускоряет обменные процессы в организме. Но сделаться моржом мгновенно невозможно, и в этом единодушны все опрошенные эксперты.

Для тех, кто занимается этим постоянно, плавать в холодной воде нормально. Как правило, у таких людей моржевание не провоцирует гинекологические заболевания. Что же касается людей неподготовленных, я бы им не советовала окунаться сразу в ледяную воду. Татьяна Кузнецова директор "Женского медицинского центра" директор "Женского медицинского центра"

Кузнецовой вторит врач-терапевт Алексей Водовозов. Доктор усомнился в том, что моржевание способствует повышению иммунитета и даже спортом заплывы в ледяной воде не считает.

Это не закалка, и не вид спорта — долго в ледяной воде не просидишь. Это такой способ развлечения. На иммунитет моржевание не особенно влияет. Морж может заболеть гриппом, как любой другой человек. Последствиями плавания в ледяной воде может стать и пневмония, и цистит, и пиелонефрит, и обострение бронхиальной астмы. Прежде чем начинать моржевать, следует посоветоваться с врачом. Заболевания мочеполовой сферы, сердечно-сосудистой системы и болезни лёгких могут стать препятствием к практике плавания в холодной воде. Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории врач-терапевт высшей категории

В обустроенных в Москве местах для купания предусмотрены занятия с инструктором, которые проходят по утрам и в вечернее время. Но инструктор — не врач, и эту разницу нужно чётко осознавать. Хотя наличие квалифицированного инструктора может спасти жизнь неопытному моржу.

К моржеванию надо готовиться постепенно — это называется «градиентная подготовка». Начинать надо с тёплого периода, постепенно понижая температуру. Из лета плавно перейти в осень, в осеннюю воду, и уж только потом в ледяную. Желательно делать всё это под наблюдением, и плавать не в одиночку. Рядом должен быть человек, который сможет вытащить вас из воды, если что-то случится, и в идеале сможет оказать помощь, если, конечно, он владеет приёмами сердечно-лёгочной реанимации, — рассказал Водовозов.

Особенно опасны массовые купания в проруби для обычных, никогда не практиковавших такое людей. Хотя это и хорошая русская традиция, но далеко не всегда она заканчивается укреплением здоровья. Терапевт предупреждает: одна из наиболее частых проблем у неподготовленных людей — остановка сердца. Очень много таких случаев врачи фиксируют в крещение.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ледяной воде, если мы погружаемся по грудь, может остановиться сердце, а если с головой ныряем, то и дыхательный центр может остановиться — такова рефлекторная реакция. Нельзя сразу — прыг — и ты морж. Может получиться так, что ты прыгнул — и неживой. Такое бывает, — говорит Водовозов.

Тем, кто правильно подошёл к моржеванию, закаляясь постепенно, можно только позавидовать: погода стоит не морозная, вылезать из проруби на берег — одно удовольствие. Не задерживайтесь в воде долго — холодовые нагрузки следует дозировать очень деликатно. После купания лучше сразу направиться домой и сделать это бегом или, как минимум, быстрым шагом.