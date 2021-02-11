Врачи рассказали, кому грозят расстройства психики после коронавируса

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Эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств грозят «накрыть» человека, исцелившегося от коронавируса. После выздоровления на это действительно нередко жалуются пациенты. Итальянские учёные выяснили, что у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.

По словам специалистов, такое может быть связано с гормональными нарушениями после болезни, а также с психологическими стрессогенными факторами — такими как социальная изоляция, психологическое воздействие нового тяжёлого и потенциально смертельного заболевания или боязнь заразить других, сообщает «Газета.ru».

Причиной возникновения психических расстройств действительно может стать иммунная реакция организма, отметила психиатр Светлана Чеботарёва. По её словам, иммунные клетки цитокины усиливают работу гормональной системы и интерферона-а — белка, выделяемого на вторжение вируса. В итоге это вызывает снижение выработки аминокислоты триптофана — предшественника гормона серотонина, который нередко и является причиной депрессии и тревожных состояний.

Другая причина психических проблемы — типичное посттравматическое расстройство (ПТСР), известное в медицине достаточно давно. Чаще всего недуг встречается у участников боевых действий. Расстройство может проявиться не сразу, а в течение полугода после травмирующего психику события, рассказала руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени В.М. Бехтерева Татьяна Караваева. Она уточнила, что это, как правило, касается тех, кто перенёс инфекцию в тяжёлой форме.

Зачастую ПТСР включает в себя страхи или чувство беспомощности, возможны навязчивые воспоминания о негативном событии, сновидения о произошедшем. Но нередко выздоровевшие от коронавируса, наоборот, жалуются на невозможность вовремя заснуть. Всё, на что способен организм, это короткий сон по несколько часов и пробуждения под утро. Некоторые могут не спать по несколько суток, а кто-то жалуется на разбитость после сна.

Всё потому, что люди беспокоятся о здоровье и находятся в ожидании новой неприятности. Это и мешает засыпанию, считает завотделением медицины сна Первого Московского государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова и вице-президент Национального общества по сомнологии и медицине сна Михаил Полуэктов.

Специалисты предостерегли от самолечения в таких ситуациях, так как первые же ссылки в Интернете, по их словам, рассказывают о мелатонине, который не только не поможет, но и может навредить. Постинфекционные нарушения зависят не от него, п лишь от степени реакции психики, которую может оценить только врач, подтвердила Чеботарёва.

В то же время медики уверены: людям с устойчивой психикой подобные патологии не грозят. Они проявляются у тех, кто изначально был склонен к ним. Даже если до коронавируса это никак и никогда не проявлялось.

Ранее офтальмолог Татьяна Хейло рассказала о серьёзных последствиях коронавируса для глаз. Оказывается, у перенёсших инфекцию часто возникают заболевания сетчатки и зрительного нерва.