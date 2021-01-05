Врачи рассказали, когда российские поликлиники будут переполнены

https://static.news.ru/photo/57cec360-50cd-11eb-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Большой наплыв пациентов в российских поликлиниках ожидается после новогодних праздников из-за того, что люди не обращались к врачам в выходные, считает кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

После новогодних праздников будет наплыв пациентов. Это связано с тем, что люди в праздники не обращаются к врачам и проблемы накапливаются, — пояснил специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, в середине января в поликлиниках будут скапливаться очереди из пациентов, которые подхватили коронавирус либо другие сезонные заболевания. Также в поликлинику будут обращаться люди, которые не ходили к врачам из-за праздников.

Медик советует решать проблемы со здоровьем заранее, не откладывая поход к врачу на потом. Он напомнил, что при посещении людных мест нужно надевать маску.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев полагает, что в поликлиниках после новогодних праздников будут длинные очереди из больных. Он напомнил, что пациенты с респираторными заболеваниями должны записываться по телефону.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство утвердило программу государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь на три года. В ней учитывается особенность работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса, чтобы поликлиники и больницы оказывали пациентам необходимое лечение. Появятся механизмы авансирования расходов медицинских организаций, которые работают по системе обязательного медицинского страхования.