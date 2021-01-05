Врачи рассказали, как забота о здоровье сердца может защитить мозг

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Для того чтобы отсрочить начало деменции, нужно позаботиться о сердечной мышце с помощью изменения образа жизни и, если это нужно, медицинских вмешательств. Таким образом можно замедлить начало развития опасного заболевания. Это выяснили учёные из Оксфордского университета (Великобритания) и Университетского колледжа Лондона.

В их совместном исследовании приняли участие люди старше 60 лет. Им измерили уровень жёсткости аорты сначала в 64 года, а потом повторили анализ в 68 лет. Затем участники испытаний прошли несколько когнитивных тестов и сделали МРТ головного мозга, чтобы учёные могли оценить размер и кровоснабжение различных его областей, пишет «Ридус».

Согласно результатам эксперимента, медики пришли к выводу, что более быстрое укрепление аорты в среднем и старшем возрасте зависит от состояния здоровья мозга. Речь идёт о снижении кровоснабжения, ослаблении структурных связей между различными областями мозга и ухудшении памяти, пояснила одна из авторов исследования доктор Сана Сури.

Наше исследование связывает здоровье сердца со здоровьем мозга и показывает, что потенциально уменьшение жёсткости аорты может повлиять на здоровье мозга в пожилом возрасте. Снижение связи между различными областями мозга является ранним признаком нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Предотвращение этих изменений за счёт уменьшения или замедления потери гибкости крупных кровеносных сосудов нашего тела может быть одним из способов поддержания здоровья мозга и памяти, — отметила врач.

Медики рекомендуют начать заботиться о здоровье сердечной мышцы как можно раньше. Особенно важно не забывать об этом тем, кто находится в группе риска. Избежать жёсткости сосудов помогут занятия спортом, правильное питание и отказ от вредных привычек. Именно этот показатель негативно влияет не только на сердце, но и на работу мозга.

Ранее врачи рассказали о скрытой опасности бани. Парная может не только навредить здоровью, но и принести пользу организму. Походы в парную тренируют работу сердечно-сосудистой системы. Это происходит за счёт резкой смены температуры воздуха. Всё дело в том, что в условиях жары сосуды у человека расширяются, по ним усиливается кровоток. Затем, после выхода из бани, сердце успокаивается, сосуды сужаются. Подобные нагрузки могут не выдержать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщал NEWS.ru.