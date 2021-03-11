Врачи рассказали, как распознать высокий уровень холестерина в крови

https://static.news.ru/photo/59bbd1d2-8308-11eb-95b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Национального института сердца, лёгких и крови США назвали внешние признаки, свидетельствующие о высоком уровне холестерина в крови.

Медики пояснили, что сигналами могут служить появление на радужке глаз светло-серых кругов и доброкачественных образований — липом, которые формируются под кожей из жировых клеток. По словам специалистов, именно эти симптомы в большинстве случаев выявляются у людей, имеющих предрасположенность к повышенному содержанию холестерина.

Сотрудники института также подчеркнули, что при наличии указанных признаков следует обратиться к врачу, поскольку точный диагноз может быть поставлен только на основе результатов анализов, сообщает сайт Medical News Today.

Холестерин — это восковое вещество, которое производит печень. Липопротеины переносят холестерин по телу. Организм использует холестерин для различных функций, включая переваривание пищи, выработку гормонов и выработку витамина D.

Существует два типа холестерина: липопротеины низкой плотности (ЛПНП), или «плохой» холестерин, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или «хороший» холестерин.

Если холестерин накапливается в артериях, это может привести к состоянию, называемому атеросклерозом. Это происходит, когда на стенках артерий образуются бляшки, которые могут сузить их и вызвать ограничение кровотока.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий врач Эндер Сарач рассказал, как снизить уровень плохого холестерина в крови без лекарств. По его словам, необходимо отказаться от употребления алкоголя и курения, больше двигаться в течение дня, а также включить в рацион авокадо, орехи, рыбу, цитрусовые, семена масличных культур, блюда из соевых бобов и цельнозерновых продуктов.