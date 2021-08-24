Врачи рассказали, как правильно принимать витамины

В современных продуктах питания витаминов содержится недостаточно для нормального функционирования организма, поэтому восполнить их дефицит только за счёт еды не получится. Об этом «МИР 24» рассказали врачи.
Как
По словам врачей, потребность у каждого человека в витаминах индивидуальна и зависит от его образа жизни, повседневной активности и привычек. Также нужно уметь их правильно принимать. Специалисты не рекомендуют покупать универсальные витаминные комплексы. Может так оказаться, что в одной и той же капсуле будут комбинации, в которых один минерал, либо один какой-то витамин вступает в противодействие с другим.
Большинство врачей, чьи методы основываются на доказательной медицине, не рекомендуют приём поливитаминных комплексов, а назначают каждый витамин отдельно, — говорит нутрициолог-диетолог Кристи Лессинг.
По словам врача Марии Русиновой, приём витаминов нельзя сочетать с добавками сорбирующего свойства с целью детокса или снижения веса. Между приёмом препаратов должно пройти не менее двух часов. Она советует вначале провести детокс организма, этот процесс может занять примерно месяц, а затем уже начать принимать недостающие витамины и минералы.
Специалисты также предупреждают, что длительный приём любого нутриента потенциально может быть токсичен для человека, поэтому ни один препарат не должен приниматься без назначения врача.