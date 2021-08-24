Врачи рассказали, как правильно принимать витамины

В современных продуктах питания витаминов содержится недостаточно для нормального функционирования организма, поэтому восполнить их дефицит только за счёт еды не получится. Об этом «МИР 24» рассказали врачи.

Как отметила врач-кардиолог Елена Попова, объём пищи, который придётся съесть, чтобы получить некоторые витамины в достаточном количестве, может не лучшим образом сказаться на фигуре. Так, например, чтобы получить суточную дозу витамина Д придётся ежедневно употреблять около 300 г лосося или 100 г печени трески.

По словам врачей, потребность у каждого человека в витаминах индивидуальна и зависит от его образа жизни, повседневной активности и привычек. Также нужно уметь их правильно принимать. Специалисты не рекомендуют покупать универсальные витаминные комплексы. Может так оказаться, что в одной и той же капсуле будут комбинации, в которых один минерал, либо один какой-то витамин вступает в противодействие с другим.

Большинство врачей, чьи методы основываются на доказательной медицине, не рекомендуют приём поливитаминных комплексов, а назначают каждый витамин отдельно, — говорит нутрициолог-диетолог Кристи Лессинг.

По словам врача Марии Русиновой, приём витаминов нельзя сочетать с добавками сорбирующего свойства с целью детокса или снижения веса. Между приёмом препаратов должно пройти не менее двух часов. Она советует вначале провести детокс организма, этот процесс может занять примерно месяц, а затем уже начать принимать недостающие витамины и минералы.

Специалисты также предупреждают, что длительный приём любого нутриента потенциально может быть токсичен для человека, поэтому ни один препарат не должен приниматься без назначения врача.