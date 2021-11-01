Московские врачи рассказали, как пациенты переносят «дельта»-штамм COVID-19

В течение октября в России выявлено свыше миллиона случаев заражения коронавирусом. Чаще всего россияне инфицировались «дельта»-штаммом. Московские медики рассказали NEWS.ru о симптомах этой разновидности вируса и как переносят заболевание не прошедшие вакцинацию пациенты.

По словам завотделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистента кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгении Паршиной, набор типичных симптомов «дельта»-штамма включает в себя общую слабость, головные боли, приступообразный сухой кашель, заложенность в груди, а также одышку при незначительной физической нагрузке.

Кроме того, добавился ещё один симптом — ощущение, будто человека оглушили, ударив по голове чем-то тяжёлым. Оно возникает по причине воспаления евстахиевой трубы — канала, который соединяет полость среднего уха с носоглоткой.

Специалист также отметила, что симптомы «дельта»-штамма одинаковы как у пожилых пациентов, так и у молодых. Однако у молодёжи лечение протекает эффективнее.

Единственное отличие — у молодых лучше ответ на лекарственную терапию. Они выходят быстрее из тяжёлого состояния. Соответственно — реже попадают в реанимацию и погибают, — отметила Паршина.

Медики также указали на то, что смертность среди заболевших коронавирусом значительно выросла в последние две недели. При этом они сделали акцент на том, что среди попадающих в реанимацию пациентов и среди умерших от коронавируса нет привившихся.

Вакцинировавшиеся пациенты легко переносят заболевание. Лишь у небольшой их доли диагностируется состояние средней тяжести. Обычно это пожилые люди и пациенты с иммунодефицитом. Без прививки они, скорее всего, не пережили бы болезнь.

Ранее сообщалось, что в России в очередной раз обновился максимум смертности от коронавируса. За сутки умерли 1178 человек.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что спад заболеваемости возможен через две недели. Однако для этого необходимо строгое соблюдение всех ограничений, введённых на период нерабочих дней.