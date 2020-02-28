https://static.news.ru/photo/86304166-5a47-11ea-b0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа практически невозможно, однако основным показателем COVID-19 является сухой кашель. Такого мнения придерживается большинство врачей.

По словам медиков, при коронавирусе кашель в основном сухой, так как инфекция вызывает преимущественно пневмонию. Эксперты также сходятся во мнении, что одним из главных симптомов гриппа является высокая температура, в то время как при COVID-19 её может не быть, передаёт ТАСС.

По словам вирусолога Александра Лукашева, при подозрении на коронавирус ни в коем случае не стоит идти в больницу. Врача или скорую помощь необходимо вызвать на дом, чтобы исключить риск заражению людей в поликлинике. Пройти проверку необходимо и в случае возвращения из стран, где бушует эпидемия коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.