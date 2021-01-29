Врачи рассказали, как очистить сосуды «без лекарств»

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Специалисты выяснили, как снизить уровень «плохого» холестерина и очистить сосуды, не прибегая к сильным лекарствам.

Согласно их данным, решить соответствующие проблемы можно, увеличив содержание магния в рационе. Выяснить это помогли опыты на крысах, больных диабетом.

Рацион, богатый магнием, может оказывать кардиозащитное действие за счёт снижения общего холестерина в плазме, а также увеличивать уровень аскорбиновой кислоты в крови, — отмечают учёные.

Они уточнили, что магний выступает в роли кофактора в более чем 300 ферментативных реакциях, которые также ответственны за регулирование артериального давления, гликемический контроль. При недостатке этого микроэлемента начинается интенсивная выработка холестерина.

Специалисты добавили, что магний «действует как натуральный статин», уменьшая избыточное количество «плохого» холестерина и повышая уровень «хорошего». Для восполнения этого вещества рекомендуется добавить в рацион бананы, инжир, орехи и семечки, зелень, бобовые, булгур и овсянку, передаёт Express.

Как писал NEWS.ru, ранее в Американской академии дерматологической ассоциации сообщили, что выпадение волос может быть спровоцировано наличием инфекции, передающейся половым путём.