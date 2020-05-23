Врачи рассказали, как носить маску людям в очках

https://static.news.ru/photo/e5e63d24-9c7b-11ea-b818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи из Санкт-Петербурга дали советы по поводу ношения защитных масок людям, которые имеют проблемы со зрением. Их рекомендации вызваны тем, что линзы очков часто запотевают, и ходить в них практически невозможно.

Об этом сообщают «Невские новости». Издание отмечает, что чаще всего запотевшие очки свидетельствуют о неправильно надетой маске, она должна плотно прилегать к носу.

Такое мнение высказал главный врач системы клиник «Меди» и председатель медицинской палаты Санкт-Петербурга Тамаз Мчедлидзе. По его словам, решить проблему можно, если смазать линзы сухим мылом.

Нужно намазать сухим мылом, хорошо протереть, а потом протереть тряпочкой или бумагой, убрав следы мыла, — поделился секретом специалист.

С ним солидарен врач скорой помощи Сергей Захаревич, который отметил, что протирать очки сухим мылом можно и с обратной стороны. Однако этот вариант поможет тем, кто носит защитные очки, а не очки для зрения.

Можно также надевать очки сверху на маску, но для этого нужно будет воспользоваться двумя масками, чтобы одна была чуть повыше, и тем самым воздух уже не будет попадать на стёкла, — дал совет Захаревич.

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что специальных мер для такой ситуации не придумано. Как вариант, можно надевать маску немного выше и надевать очки на самый её край, чтобы линзы не запотевали.

Также можно медицинским лейкопластырем заклеивать те участки, откуда идёт поток воздуха. <...> Пластырь фиксирующий, условно дышащий и не раздражает кожу, — объяснила Аплетаева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многоразовую маску для лица необходимо дезинфицировать каждый день, считают врачи и учёные Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов. Для этого достаточно стирать её в горячей воде с использованием мыла. Лучшим вариантом будет использование стиральной машины. После стирки средство защиты следует высушить, желательно с использованием пара.