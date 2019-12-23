https://static.news.ru/photo/3be3b4d4-2640-11ea-9238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японские медики провели исследование, согласно которому выявить рак на ранней стадии возможно, изучив состояние кишечной микробиоты. Об этом сообщает «MK».

По словам доктора Синичи Ячида, влияние на развитие колоректального рака оказывают палочки бактерий Fusobacterium nucleatum и Atopobium parvulum, присутствующие в ЖКТ. Этот вид рака не является генетическим заболеванием, и выявить его возможно на самой ранней стадии.

Кроме того, рак толстой кишки развивается медленнее других, и его легко выявить с помощью анализов ещё до того, как он перейдёт в смертельно опасную форму.

Медики также рекомендуют придерживаться определённой диеты, чтобы обезопасить себя от рака толстой кишки. В рацион необходимо включить продукты с высоким содержанием клетчатки и отказаться от потребления переработанного мяса, алкоголя, курения.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи назвали новый симптом развития злокачественных опухолей в организме. По словам профессора Кристиана Байерла, заподозрить рак можно при чрезмерной потливости, особенно если она возникает по ночам.