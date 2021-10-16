Врачи рассказали, как бороться с «суперпростудой»

Медики рассказали, как бороться с «суперпростудой». При этом заболевании сильно закладывает нос, повышается температура, появляется кашель и могут пропасть обоняние и осязание. Об этом пишет The Telegraph.

Жители Великобритании стали всё чаще жаловаться на подобные симптомы. Чаще всего к врачам с жалобами на признаки «суперпростуды» приходят пациенты возрасте от 15 до 44 лет. Отмечается, что большая часть из них — полностью вакцинированные от коронавируса. К тому же при этой болезни ПЦР-тесты дают отрицательный результат.

Врачи рекомендуют при проявлении таких симптомов проверяться на коронавирус и сократить число социальных контактов. Если тест будет отрицательным, то пациенту нужно обеспечить постоянный покой, обильное питьё, а также симптоматическое лечение при повышении температуры и заложенности носа в виде капель, снимающих отёк слизистой.

Ранее были перечислены лучшие народные средства для борьбы с простудой. Все они на основе мёда.