https://static.news.ru/photo/90c19908-26ea-11ea-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обезвоживание грозит организму не только в жаркие дни, но и в период холодов. По словам врачей, зимой риск возникновения этой проблемы даже выше, так как человек часто не осознаёт, что пить достаточное количество воды нужно и в это время года.

К обезвоживанию зимой могут привести избыточное количество потраченной энергии, ношение тяжёлой одежды или частые походы в туалет. Объём потоотделения в холода уменьшается, однако организм всё равно теряет влагу, которая составляет 70% массы тела.

В первую очередь специалисты советуют пить больше воды, даже если нет ощущения жажды. Также следует следить за цветом мочи, который должен быть светло-жёлтым. Тёмный цвет указывает на недостаток влаги в организме. Рекомендуется употреблять как можно меньше алкоголя, жареной и переработанной пищи, сделав выбор в пользу продуктов с большим содержанием жидкости, передаёт The Health Site.

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