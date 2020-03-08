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Врачи объяснили, что для здоровья полезнее, когда ноги во сне не укутаны одеялом. Также это влияет на качество сна. Об этом сообщил портал «МедикФорум» со ссылкой на журнал Freundin.

Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, и некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать, — приводит сообщение портал.

Специалисты отмечают, что пальцы ног не должны перегреваться. Естественное охлаждение улучшит качество сна и укрепит здоровье, подчеркивают эксперты.

Врачи также сообщили, что самая лучшая температура в комнате ночью — это 15–18 градусов тепла.

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