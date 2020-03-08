Врачи объяснили, что для здоровья полезнее, когда ноги во сне не укутаны одеялом. Также это влияет на качество сна. Об этом
Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, и некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать, — приводит сообщение портал.
Специалисты отмечают, что пальцы ног не должны перегреваться. Естественное охлаждение улучшит качество сна и укрепит здоровье, подчеркивают эксперты.
Врачи также сообщили, что самая лучшая температура в комнате ночью — это 15–18 градусов тепла.
Ранее NEWS.ru писал о том, что невролог рассказал о вреде храпа не только для спящего человека, но и для окружающих людей.
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