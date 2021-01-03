Врачи рассказали, что делать при выпадении волос из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5cac6e30-4e2c-11eb-873d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nico Schimmelpfennig/ZB/Global Look Press

Врач-дерматолог Инна Петросова заявила, что выпадение волос на фоне коронавируса происходит из-за высокой интоксикации и различных метаболических нарушений. По её словам, такое происходит во время любых инфекций, которые сопровождаются высокой температурой.

Ожидать выпадения волос необходимо после перенесённой коронавирусной инфекции где-то месяца через три. Это реактивный процесс, который предупредить невозможно, — цитирует дерматолога РБК.

Петросова добавила, что определить настоящую причину выпадения волос поможет специалист. Он же объяснит человеку, что тот не облысеет, волосы восстановятся через несколько месяцев.

В этой ситуации обычно теряется объём, в первую очередь уходят длинные волосы, но на их месте вырастут новые, — пояснила эксперт.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова также считает, что следует бороться с коронавирусной инфекцией, а волосы со временем восстановятся.

Первое, что реагирует на стресс и токсины, это быстро делящиеся клетки, которыми являются ткани волосяных фолликул. Этому нельзя противодействовать, — уверена Егорова.

Она рекомендует для здоровья волос поддерживать нормальный уровень железа, а также уровень фолиевой кислоты и витамина В12.

Надо следить за тем, чтобы не было анемии, потому что люди с анемией и выздоравливают сложнее, и выпадает волос больше, — подчеркнула врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выпадение волос при коронавирусе является последствием стресса, вызванного пандемией, заявил врач-трихолог Георгий Абрамов. В период пандемии многие люди чувствуют нервное напряжение, тем более оказавшись запертыми в собственных квартирах. Это отражается на иммунной системе, признаками сбоев работы которой и является облысение, отметил Абрамов.