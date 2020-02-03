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В современном мире люди часто пренебрегают сном, а ведь высыпаться — это главная рекомендация специалистов для поддержания здоровья и увеличения срока жизни. Об этом рассказала сомнолог Софья Черкасова.

Она советует начать ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше, чем обычно. Ведь это даёт два дополнительных часа сна в неделю, приводит слова сомнолога «Профиль».

При этом второй совет, который Черкасова дала на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва», заключается в том, что отсыпаться в выходные себе надо запретить. Сомнолог рекомендует не увеличивать период сна более, чем на два часа по сравнению с будними днями.

Переспав в выходные, мы имитируем перелёт на несколько часовых поясов на запад. А потом в понедельник — полёт на восток. Представляете, какой стресс испытывает организм, — обратила внимание врач.

Продлить жизнь и снизить дискомфорт от старения поможет и физкультура. По словам Черкасовой, фитнес является универсальным механизмом для обеспечения здорового сна и избавления от стресса. Быстрая ходьба, бег или плавание особенно хорошо помогут наладить сон и снять напряжение.

Сомнолог также призвала отказаться от кофеина или хотя бы не пить бодрящий напиток во второй половине дня. В противном случае кофе не придаст сил, а наоборот, вызовет сонливость.

Стоит и обратить внимание на гигиену спальни. Черкасова рекомендует заранее готовиться ко сну. Для этого нужно проветрить спальню, затемнить помещение и избавиться от гаджетов. Сомнолог утверждает, что приятная пижама и постельное бельё очень хорошо сказываются на качестве сна.

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