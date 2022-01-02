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Врачи раскрыли ранние симптомы заражения «омикрон»-штаммом

Врачи из Южной Африки, Великобритании и США: симптомы «омикрон»-штамма похожи на простуду
13:37, 02 января 2022
Врачи раскрыли ранние симптомы заражения «омикрон»-штаммом Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press
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Врачи из Южной Африки, Великобритании и США раскрыли восемь ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Специалисты пояснили, что признаки могут быть похожими и на простуду, пишет The Sun.

Эксперты отметили, что симптомы новой мутации возникают в организме примерно на второй день после заражения и могут продлиться около пяти дней. Кроме того, они проявляются гораздо слабее, нежели обычные признаки коронавируса, что делает их похожими на симптомы ОРВИ, гриппа или простуды, однако игнорировать их не стоит.

Среди таковых специалисты назвали першение в горле, слабость, усталость, чиханье, боли в пояснице, заложенность носа, ломоту в теле, а также головную боль. Тем не менее даже в совокупности эти симптомы могут указывать не только на заражение коронавирусом, но и на простуду, что делает выявление инфицирования более сложным.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» наносит значительно меньший вред лёгким по сравнению с другими штаммами смертоносной инфекции. К такому выводу пришли учёные медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.

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