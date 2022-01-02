Врачи раскрыли ранние симптомы заражения «омикрон»-штаммом

Врачи раскрыли ранние симптомы заражения «омикрон»-штаммомВрачи из Южной Африки, Великобритании и США: симптомы «омикрон»-штамма похожи на простуду
Врачи из Южной Африки, Великобритании и США раскрыли восемь ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Специалисты пояснили, что признаки могут быть похожими и на простуду, пишет The Sun.
Эксперты
Среди таковых специалисты назвали першение в горле, слабость, усталость, чиханье, боли в пояснице, заложенность носа, ломоту в теле, а также головную боль. Тем не менее даже в совокупности эти симптомы могут указывать не только на заражение коронавирусом, но и на простуду, что делает выявление инфицирования более сложным.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» наносит значительно меньший вред лёгким по сравнению с другими штаммами смертоносной инфекции. К такому выводу пришли учёные медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.