https://static.news.ru/photo/757e160a-6522-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Симптомы коронавируса COVID-19 у большинства заражённых проявляется примерно через 5-14 дней после того, как вирус попал в организм. Однако попытаться выявить его можно и раньше, а главное — самостоятельно, рассказали врачи.

Среди основных симптомов болезни — сухой кашель, повышенная температура и затруднения с дыханием. Это первые свидетельства того, что начались проблемы с лёгкими уже начались, пишет Rambler.Доктор. Однако к тому времени, когда проявятся симптомы вируса, в лёгких уже может образоваться фиброз — это рубцовые ткани, которое приводят к нарушению дыхательной функции.

В таком случае следует незамедлительно обращаться к врачу.

Но если симптомов нет, а подозрение на наличие коронавируса есть, тогда следует провести самодиагностику. Причём, делать это можно каждое утро. Следует глубоко вдохнуть и задержать дыхание более чем на десять секунд. Если на выдохе нет ощущения дискомфорта, стеснения или заложенности, то фиброза в лёгких, скорее всего, нет. А значит — нет и инфекции.

Впрочем, помимо такой ежедневной самопроверки, врачи советуют почаще тщательно мыть руки и пить больше воды.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, учёные рассказали о признаках коронавируса у детей. Оказалось, что они у них отличаются от «взрослых» симптомов.