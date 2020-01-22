https://static.news.ru/photo/b9a3e6ca-3d36-11ea-992e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На срок инкубационного периода медики установят наблюдение за пассажирами рейса Шанхай — Санкт-Петербург, летевшими 22 января вместе с россиянином, которого госпитализировали из аэропорта с признаками ОРВИ.

Поликлиники по месту жительства должны определить списки пассажиров и проверить их состояние, — сообщили «Интерфаксу» в регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора с помощью тепловизора измеряют температуру тела пассажиров всех прямых рейсов из Китая. Ни одного подозрения на заболевание коронавирусом пока не было.

Как писал NEWS.ru, главврач клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев сообщил, что в Санкт-Петербурге уже два человека госпитализированы с проявлениями ОРВИ. Один из них — россиянин, прилетевший 22 января из Китая, второй — китайский студент, прибывший ранее. У них клинические проявления респираторной инфекции, в настоящее время проводится диагностика.

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Диагноз подтверждён уже у 473 человек.