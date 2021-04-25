Врачи призывают к глобальному назначению витамина D для профилактики COVID

https://static.news.ru/photo/45427d14-a711-11eb-9abc-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Более двухсот врачей и учёных со всего мира объединились, чтобы призвать правительства стран распространить рекомендации по употреблению витамина D среди своих граждан. Химический элемент помогает лечить коронавирус, сокращает количество госпитализированных пациентов и смертей.

Врачи призывают все правительства и системы здравоохранения во всем мире рекомендовать взрослому населению срочно пить витамин D.

Задолго до массового распространения COVID-19 большая часть населения мира была физически не готова противостоять инфекции. Это связано с тем, что 70% населения мира испытывает дефицит витамина D и обладает недостаточным иммунитетом, пишет издание Health.

Все текущие медицинские исследования показывают, что дефицит витамина D является общим знаменателем госпитализации с COVID, поступления в реанимацию, тяжёлого течения болезни и смерти.

Витамин D недорогой и нетоксичный. Его можно было уже доставить по всему миру людям во время пандемии, но органы общественного здравоохранения придерживались противоположного подхода, что привело к ненужным жертвам, утверждают медики.

Дефицит витамина D чаще встречается у людей с тёмной кожей из-за высокого содержания в ней меланина, который блокирует поглощение солнечного света. Также нехватка характерна для людей с избыточным весом или ожирением.

Люди, живущие в Северном полушарии, обычно испытывают дефицит, особенно зимой, когда они находятся в помещении и вдали от солнечного света. Пожилое население также страдает от нехватки витамина, особенно если они находятся в домах престарелых и редко бывают на солнце.

Ранее NEWS.ru писал, что многие люди уверены, что больше всего витамина С содержится в лимонах, апельсинах и других цитрусовых. Но это не так. Рекордсменами в этом смысле являются болгарский перец и чёрная смородина, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.