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Медики призвали россиян отказаться от использования йода и зелёнки для обработки ран, так как эти препараты уже давно устарели и могут вызывать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей.

Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон), — сказал РИА Новости хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.

По его словам, лучше использовать водный раствор йода — он менее агрессивен к ране и не вызывает ожогов.

В свою очередь заведующая терапевтическим отделением ГКБ № 31 Марина Анисимова согласилась с мнением коллеги, добавив, что йод и зелёнка часто вызывают аллергию у людей. Кроме того, йод противопоказан людям с заболеваниями щитовидной железы.

При этом медики также сошлись во мнении, что и йод, и зелёнка лучше, чем просто обработка раны перекисью водорода.

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