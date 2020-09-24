Врачи призвали отказаться от горячих напитков на завтрак

https://static.news.ru/photo/18f0353e-fe57-11ea-9478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Горячие напитки на завтрак влияют на кровяное давление. Особенно их употребление опасно для пожилых. У людей преклонного возраста питьё горячего чая или кофе может спровоцировать некоторые симптомы болезни Паркинсона.

Заменить их можно на холодный чай или, например, стакан свежевыжатого сока.

Как пишут «Невские новости», низкое кровяное давление становится одним из симптомов заболевания. Также отразиться на давлении могут любые алкогольные напитки. Если пожилой человек уже страдает болезнью Паркинсона, ему необходимо подобрать правильный рацион, а также уменьшить норму потребления фруктов, особенно бананов, в утренние часы приёма пищи.

Во всём мире происходит быстрое старение населения. Согласно прогнозу ВОЗ, в период с 2015-го по 2050 год доля людей старше 60 лет в мире почти удвоится. Это значит, что возрастёт и число старческих заболеваний, которые являются неизменными спутниками людей солидного возраста. Это артрит, атеросклероз, старческая деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона.

Врачи сообщили NEWS.ru, от каких вредных привычек нужно отказаться, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.