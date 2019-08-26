https://static.news.ru/photo/342b8930-c7fc-11e9-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Медики Ступинской больницы признали качели самым опасным летним детским развлечением, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Специалисты отметили, что опасность грозит в первую очередь проходящим мимо малышам, а не непосредственно качающимся, сообщается на сайте ведомства.

Страдают обычно дошкольники или младшие школьники, которые гуляют одни или со старшими братьями-сёстрами и подходят на опасно близкое расстояние к качелям. Они и получают удар. В результате — переломы рук, ног. Бывают и довольно тяжёлые травмы, — отметил замглавврача больницы по медицинской части Валерий Ануфриев.

Кроме того, травмы детям может нанести катание на велосипедах и самокатах, а также игры на высоте.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Татьяны Мухтасаровой, родителям следует следить за поведением детей на площадках и обучать малышей правилам безопасности.

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