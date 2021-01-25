Врачи предупредили об опасности отказа от второй части вакцины

https://static.news.ru/photo/6b98710e-5e54-11eb-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев и иммунолог Валерий Черешнев предупредили об отказе от второй части вакцины «Спутник V». Медики отметили, что в данном случае возможно заражение коронавирусом.

По словам специалистов, когда введена только одна часть вакцины, титр антител в организме слишком низкий, чтобы справиться с инфекцией. Конечно, первая часть препарата является основной, а вторая — «бустерной», однако если не ввести вторую часть, то толку будет мало.

Щепеляев пояснил, что вторая часть препарата увеличивает титр антител. Он также добавил, что это классический вариант вакцинации.

Черешнев, в свою очередь, согласился с коллегой и уточнил, что побочные эффекты могут проявиться после любого этапа вакцинации. По его словам, кто-то переносит первую часть вакцины без последствий, у кого-то может повыситься температура.

Может первая хорошо пойти, а вторая с ломотой, температурой, и наоборот, — передаёт слова иммунолога URA.RU.

Специалист также напомнил, что наиболее высокий титр антител развивается только спустя три недели после полного прохождения вакцинации.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов назвал неожиданный фактор, который позволяет продлить защиту от коронавирусной инфекции. Дело в том, что когда частицы вируса остаются в ЖКТ, организм продолжает вырабатывать антитела.

Он подчеркнул, что не имеет значения, в какой форме вирус продолжает присутствовать в организме — в форме инфекции или же в форме фрагмента антигена. Это в любом случае способствует выработке антител.