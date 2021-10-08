Врач предупредил об опасном осложнении коронавируса у детей

Коронавирус может серьёзно навредить здоровью детей из-за опасного осложнения, которое он вызывает, — синдрома Кавасаки, в результате которого поражаются мышцы сердца и сосуды головного мозга ребёнка. Об этом в беседе с «МИР 24» рассказал заместитель главного врача по педиатрии ЦКБ Управления делами президента РФ доктор медицинских наук Андрей Степанов.

Мы имеем дело с детским вариантом цитокинового шторма, который мы встречаем у взрослых. В связи с этим можно сказать, что коронавирус, так как он имеет предрасположенность поражать эпителий, в частности, выстилку сосудов, то любой слом, предрасположенность, которые могли не реализоваться в мирных условиях, проявляют себя под воздействием вируса. В этой ситуации возраст не имеет значения, — пояснил Степанов.

Он подчеркнул, что дети подвергаются мультисистемному воспалительному синдрому, который поражает как мышцы сердца, так и сосуды головного мозга. От него страдает и желудочно-кишечный тракт, поэтому детей с коронавирусом часто тошнит, пояснил врач. Степанов предупредил, что ребёнка после коронавируса необходимо в течении полугода обследовать с помощью УЗИ-диагностики, чтобы выяснить, были ли поражены какие-либо органы.

В июне 2020 года в Морозовской больнице в Москве скончалась двухлетняя девочка с COVID-19. Она умерла из-за осложнений редкой болезни, которую вызвал у неё коронавирус нового типа. Мать ребёнка Анна Паршикова рассказала, что в больницу дочь госпитализировали вечером 18 мая. Уже 23-го числа она скончалась в реанимации. В её крови нашли антитела IgM, которые вырабатываются в острой фазе COVID-19. Медики пришли к выводу, что ребёнок умер из-за синдрома Кавасаки.

Консультант-пульмонолог Морозовской больницы, заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН Дмитрий Овсянников рассказал, что первая информация о подобном синдроме появилась в марте. За всё время в мире это заболевание было диагностировано у 600 детей, зафиксирована лишь одна смерть.

Симптомы этого синдрома — лихорадка, увеличение лимфоузлов, сыпь, понос, рвота, головные боли. Он развивается через 1–6 недель после перенесённой коронавирусной инфекции. Врач уточнил, что за время пандемии в Морозовскую больницу доставили 13 детей с мультисистемным воспалительным синдромом. В данном случае причиной смерти стала поздняя госпитализация.