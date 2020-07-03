Врачи предупредили о способности комаров заражать опасными заболеваниями

https://static.news.ru/photo/3183620c-bd2e-11ea-be30-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Комары во время укуса могут заразить человека опасными заболеваниями. Такого мнения придерживаются российские врачи.

По словам инфекциониста Людмилы Ганушкиной, комары являются переносчиками личинок паразитов, поэтому во время укуса в кровь человека могут пробраться гельминты. Оказалось, что переносчиком глистов специалисты считают каждого двадцатого кровососа.

Комары, кусая человека, передают личинок гельминтов через кровь. Они сами могут получить заразу от больного животного или человека. Симптомы, на которые трудно не обратить внимание, — покраснение глаз и слезоточивость. Бывает, в глазу или рядом с ним чувствуется постороннее тело, которое может двигаться, — рассказал АГН «Москва» профессор Николай Малышев.

Он подчеркнул, что бывали случаи, когда после укуса комара у человека развивался токсокароз. Это гельминтоз из группы нематодозов, который может спровоцировать развитие лихорадки, бронхита, пневмонии и ряд других заболеваний.

Малышев добавил, что в его практике такие случаи были. Пациенты получали токсокароз от комаров, которые перед этим кусали кошек и собак. По словам врача, главное — не заниматься самолечением. Человек должен обратиться к врачу-паразитологу, и он вместе с хирургами найдёт лечение.

Специалист отметил, что заболеть могут абсолютно все. Правда, по его словам, существует мнение, что паразиты, как ни парадоксально, любят опрятных «хозяев».

Главный инфекционист Центрального административного округа Москвы Илья Акинфиев утверждает, что в тяжёлых случаях при заражении гельминтами, если речь идёт о глазной форме, можно потерять зрение. По его словам, в основном, конечно, паразиты могут проникнуть в человека в жарких, тропических странах, таких как Бали или Таиланд. Обычно заражение происходит на диких песчаных пляжах. Акинфиев обратил внимание, что в России хватает и других разносчиков инфекций. В качестве примера он привёл тараканов, которые переносят яйца глистов на лапках и панцире. В случае заражения могут развиться аллергические реакции или конъюктивит.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили, что коронавирус не передаётся с укусами комаров, однако они способны заразить человека другими опасными заболеваниями. Ведомство дало рекомендации по выбору средств от насекомых — репеллентов. Эти средства могут быть как на основе синтетических веществ, так и натуральных, например масел различных растений (цитронелла, герань, эвкалипт и другие). Как правило, натуральные репелленты слабее, действуют менее продолжительное время, чем синтетические.